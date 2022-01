Un incendio ha ridotto in cenere il Flamingo, chiosco-bar di Tancau.

Poco prima della mezzanotte la squadra dei vigili del fuoco di Tortolì è intervenuta sul lungomare di Lotzorai per domare le fiamme che hanno avvolto la struttura di ristoro stagionale.

Sul posto la squadra ha operato per tre ore. Sono ingenti i danni riportati dall’attività, luogo che puntualmente viene frequentato dai bagnanti e dal popolo della notte.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Lanusei che coordinano le indagini.

Al momento non si esclude nessuna ipotesi per determinare le cause che hanno originato il rogo, sebbene la pista più accreditata sia quella dolosa.

© Riproduzione riservata