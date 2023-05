Una folla di pellegrini ha raggiunto l'Isolotto d'Ogliastra per rendere omaggio alla Madonna Regina Pacis. Oggi i fedeli, iscritti al gruppo adulti dell’Azione cattolica diocesana, sono saliti a bordo della motonave Borea, ormeggiata sulla banchina di levante del porto di Arbatax, per raccogliersi in preghiera davanti al simulacro che, dal 1991, veglia sui naviganti dall’Isolotto. L'imbarcazione ha mollato gli ormeggi dopo la celebrazione della messa che si è tenuta in un tratto della banchina, dirimpetto il locale La Rosa dei venti. La statua della Madonna, opera del compianto Pinuccio Sciola, era stata posizionata il primo settembre di 32 anni fa da un elicottero della Protezione civile.

