22 novembre 2025 alle 09:36
Loceri, addio a Natalino Meloni: in prima linea nella lotta al CovidAveva 76 anni, era il responsabile dell’Usca Ogliastra
La sanità ogliastrina è in lutto. Si è spento ieri notte all’ospedale Santissima Trinità di Cagliari Natalino Meloni, medico di Loceri. Aveva 76 anni ed è stato in primissima linea nella lotta al Covid: era il responsabile dell’Usca Ogliastra. Una malattia, che aveva scoperto di recente, gli è stata fatale. Originario di Villagrande, per una vita è stato medico di famiglia a Loceri, dove aveva messo su famiglia.
