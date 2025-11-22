La sanità ogliastrina è in lutto. Si è spento ieri notte all’ospedale Santissima Trinità di Cagliari Natalino Meloni, medico di Loceri. Aveva 76 anni ed è stato in primissima linea nella lotta al Covid: era il responsabile dell’Usca Ogliastra. Una malattia, che aveva scoperto di recente, gli è stata fatale. Originario di Villagrande, per una vita è stato medico di famiglia a Loceri, dove aveva messo su famiglia.

