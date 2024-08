Le lingue di fuoco si sono spinte da Pala ‘e pistoccu, località a valle di Tricoli, fino a S’Arcu ‘e susu, zona alta di Lanusei, vicino al bosco Seleni, arrivando a minacciare un’officina e alcune abitazioni che insistono lungo l’area attraversata dal rogo. L’incendio è di oggi pomeriggio.

Si è subito messa in moto la macchina dell’antincendio, con un elicottero decollato dalla base forestale di San Cosimo che ha dovuto effettuare diversi lanci per domare le fiamme. Alle operazioni, coordinate dalla Forestale, hanno preso parte anche i vigili del fuoco di Lanusei e il personale di Forestas più gruppi di volontari.

Poco più di un’ora di lavoro per avere ragione dell’incendio, di probabile origine dolosa. Saranno gli investigatori ad accertare le esatte cause del rogo che ha tenuto in apprensione i residenti della zona. L’intervento di bonifica si è concluso intorno alle 17.

