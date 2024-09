A Lanusei il punto nascite è chiuso per la mancanza di medici. Ma Cloe è venuta al mondo lo stesso, proprio all’ospedale Nostra Signora della Mercede.

Il lieto evento nella notte tra lunedì e martedì, alle 3.40 del mattino. La mamma è arrivata in ospedale già in travaglio. Tempi troppo serrati per il trasporto a Nuoro o a Cagliari. E così la bimba è venuta alla luce a Lanusei. «Tutto liscio», dice il direttore del presidio. Ma i sindacati incalzano: «Il punto nascite va riaperto».

