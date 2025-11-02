le fiamme
02 novembre 2025 alle 11:22aggiornato il 02 novembre 2025 alle 11:23
Lanusei, a fuoco un garage: ingenti i danni all’attrezzatura che custodivaLa squadra dei Vigili del fuoco ha domato il rogo e messo in sicurezza il locale
La squadra del distaccamento dei Vigili del fuoco di Lanusei è intervenuta in mattinata per l’incendio di un garage in via Sa Serra.
Giunta sul posto la squadra ha domato il rogo e messo in sicurezza il locale coinvolto, lievi i danni alla struttura, mentre ingenti sono i danni all'attrezzatura presente nel locale.
Nessuna persona è rimasta coinvolta, solo un grande spavento.
