L’omicidio di Riccardo Muceli, 38enne di Gairo, avvenuto nelle campagne di Pelau a Jerzu scuote tutta l’Ogliastra. Ma la vicenda, chiarisce il sindaco di Jerzu, Carlo Lai, non deve far pensare a un legame nero tra i due paesi.

“Con tutto il senso del pudore possibile che ci deve governare di fronte a tragedie come questa mi sono imposto di non commentare la vicenda. L'agro di Jerzu è stato teatro di questo fatto delittuoso ma il mio biasimo va a quei titoli di giornali dati in pasto agli utenti del web che hanno accostato il paese a una faida inesistente. Jerzu ha una vocazione culturale sulla quale investiamo e che ci ha preservato da eventi di cronaca nera – ha detto il primo cittadino - Spesso Jerzu si ritrova citata agli inizi dei fatti di cronaca perché è la sede della Compagnia dei carabinieri e del nucleo operativo, che copre un grande territorio comprendente nove paesi ogliastrini, per cui il nome del paese, le cui indagini fanno appunto capo alla compagnia di Jerzu, spesso viene associato a episodi di cronaca che non hanno a che fare strettamente con la comunità jerzese. La mia vicinanza – conclude Lai - va alla comunità toccata da questa immane tragedia”.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata