Da oggi l'elisoccorso di Areus ha due nuove aree di atterraggio all'interno del poligono sperimentale e di addestramento interforze di Salto di Quirra.

È quanto prevede l’intesa stipulata tra la Regione Sardegna e l’Aeronautica Militare, un accordo che permetterà all’Azienda regionale per l’emergenza urgenza di assicurare soccorsi sanitari rapidi anche nei territori di Perdasdefogu e Villaputzu, zone non attrezzate per fornire un collegamento su ruote sufficientemente veloce con gli ospedali del territorio.

Con l’utilizzo delle aree del poligono vengono inoltre evitati i frequenti atterraggi “fuori campo”, particolarmente pericolosi per via della morfologia del territorio. L’elisuperficie è utilizzabile sia di giorno che di notte e rende di fatto pienamente operativo il soccorso dell’equipe 118 dell’elisoccorso di Areus.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata