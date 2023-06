Sullo sfondo la Basilica di San Pietro, tempio sacro della cristianità, e un suggestivo tramonto romano. Intorno un’intera città che si prepara a festeggiare i suoi santi patroni, Pietro e Paolo.

Le infioratrici di Tortolì hanno cominciato a stendere il tappeto floreale con fiori freschi provenienti da Napoli. L’opera, raffigurante la Madonna di Bonaria, sarà pronta domani mattina, giorno della festività solenne per la città di Roma. Al gruppo delle infioratrici, composto da Simona Taula, Erica Fasone, Sandra Nieddu, Gisella Secci, Daniela Sechi e Tiziana Murru, è stato assegnato uno spazio all’interno di piazza San Pietro.

La missione della Pro loco di Tortolì, indicata dall’Unpli regionale per rappresentare l’Isola, rientra nel corollario di eventi promossi in occasione delle celebrazioni in onore dei santi patroni. A Roma sono presenti anche Raffaele Sestu, presidente dell’Unpli Sardegna, e il suo alter ego in Ogliastra, Vittorino Murgia. Atteso anche il presidente dell’associazione turistica Rocce Rosse di Tortolì, Fabrizio Palmas, che si unirà al tesoriere, Riccardo Schirru, e al coordinatore, Francesco Iesu. L'infiorata sarà un omaggio a Papa Francesco.

