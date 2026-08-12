Grave incidente sul lavoro nella notte a Orosei dove un operaio dell’Enel è rimasto folgorato da una scarica di corrente mentre interveniva per risolvere un guasto su una cabina elettrica. 

Si tratta di un giovane di Orgosolo, è stato trasportato d’urgenza in ospedale a Sassari.

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