Nella notte
12 agosto 2026 alle 08:59aggiornato il 12 agosto 2026 alle 09:03
Incidente sul lavoro a Orosei, operaio folgorato dalla correnteSi tratta di un giovane di Orgosolo, è ricoverato in ospedale
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Grave incidente sul lavoro nella notte a Orosei dove un operaio dell’Enel è rimasto folgorato da una scarica di corrente mentre interveniva per risolvere un guasto su una cabina elettrica.
Si tratta di un giovane di Orgosolo, è stato trasportato d’urgenza in ospedale a Sassari.
In aggiornamento
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