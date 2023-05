Incidente stradale intorno alle 12.30 di oggi nella zona industriale di Tortolì.

È successo nei pressi della Cantina sociale, dove per cause ancora da accertare un uomo è stato investito mentre era in sella alla sua bicicletta.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, che hanno prestato le prime cure al ciclista e lo hanno portato all’ospedale di Lanusei in codice giallo.

Secondo le prime informazioni, l'uomo sarebbe ferito a un ginocchio.

Lungo il tratto, che apre verso la consortile in direzione dell'Orientale, il traffico ha subito rallentamenti.

© Riproduzione riservata