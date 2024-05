Un incendio di sterpaglie ha attraversato i terreni vicino all’alveo del Rio Foddeddu.

Le fiamme sono divampate nel tardo pomeriggio e, dopo l’allarme, scattato dopo pochi minuti, si è messa in moto la macchina dell’antincendio.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della stazione Forestale di Tortolì e una squadra di Forestas proveniente da Cardedu.

Le forze in campo hanno dovuto lavorare qualche ora per domare il fuoco, sulle cui cause indaga il personale della Forestale.

Quello dei roghi nelle vicinanze del Foddeddu è diventato un fenomeno costante, soprattutto tra primavera e autunno.

© Riproduzione riservata