Incendio nella località Sa pedd 'e cani a Perdasdefogu, poco fuori dall'abitato. Il rogo è visibile dalla strada provinciale 13 che collega il paese ogliastrino a Escalaplano.

Sul posto stanno intervenendo due elicotteri del corpo forestale e di vigilanza ambientale, uno decollato da San Cosimo e l'altro da Villasalto. Presenti anche una pattuglia della forestale, e operai di forestas.

Dal Comune si chiede la massima collaborazione alla popolazione invitata a non recarsi in macchina in prossimità dell'incendio per non creare interferenze con le squadre di terra della protezione civile in arrivo.

