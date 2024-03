Si sono concluse le operazioni di bonifica dell’incendio divampato intorno alle 18 di oggi in un deposito edile a Ilbono. Secondo una prima ricostruzione, tutta da confermare, le fiamme sarebbero divampate dal motore di un camioncino in dotazione all’impresa.

In un attimo si sono propagate a materiale coibentate, tra cui una grossa quantità di polistirene per cappotto termico. Nell’area di via Lanusei la squadra dei vigili del fuoco di Lanusei è intervenuta con 10 unità e 4 mezzi oltre al funzionario arrivato dalla centrale di Nuoro.

Sul posto ha operato anche un equipaggio della polizia stradale di Lanusei che, durante le fasi di spegnimento dell’incendio, ha chiuso la strada tra Lanusei e Ilbono.

