Poco dopo le 18 i vigili del fuoco sono intervenuti a Lanusei, a Ilbono, per un incendio divampato all’interno di un magazzino in cui erano stoccati materiali edili di proprietà di un'impresa del posto. Le operazioni di spegnimento sono in corso.

La strada tra Ilbono e Lanusei è stata temporaneamente chiusa.

Sul posto anche un equipaggio della polizia stradale di Lanusei.

Non risultano persone ferite.

