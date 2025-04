Esibizioni circensi in pubblico per sostenere spettacoli organizzati nei reparti di pediatria di tutta Italia. Il Circo sardo, associazione ideatrice dell’iniziativa (dal titolo Musicomicircus), sede a Olbia, approderà anche a Lanusei domenica pomeriggio per un appuntamento al teatro Tonio Dei.

Protagonisti sul palcoscenico (su il sipario alle 19), il clown Cirillino, la musica di Shamira, Foot Juggler, la mascotte Minnie e altre attrazioni.

© Riproduzione riservata