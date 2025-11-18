Alle 14.50 di oggi la Fiat Panda stava transitando, a velocità limitata, lungo via Roma. Era completamente avvolta da un’anomala cappa di fumo bianco che segnalava un evidente problema. Il conducente, un uomo di Tortolì, ha proseguito la marcia per alcuni metri, entrando nell’area della stazione di servizio dove, proprio in quel momento, un’autocisterna stava scaricando il carburante. Si è fermato, consapevole che quel fumo denso non lasciava presagire nulla di buono.

Tempo pochi istanti e l’utilitaria ha preso fuoco, verosimilmente a causa di un malfunzionamento al motore. Il proprietario del mezzo, che nel frattempo aveva lasciato l’abitacolo, ha chiesto aiuto ai vigili del fuoco che, in pochi istanti, sono arrivati dal distaccamento di Tortolì. La squadra del 115 ha soffocato le fiamme e messo in sicurezza l’intera area, dove l’accesso è stato interdetto giusto il tempo necessario per le operazioni di spegnimento e bonifica. Nessuno è rimasto ferito.

© Riproduzione riservata