«Ciò che è accaduto a Lanusei è vergognoso! Da animalista, da madre e presidente della commissione per l’Infanzia e l’adolescenza non posso neanche pensare possibile che un ragazzino si sia fatto riprendere mentre, orgoglioso, lancia un gattino da un ponte, tra le risate e il divertimento dei due amici che erano con lui».

Così l’onorevole Michela Vittoria Brambilla, presidente della Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente, commentando il gesto choc di alcuni ragazzi che hanno gettato un gatto da un ponte.

«Con la nostra LEIDAA – aggiunge Brambilla – abbiamo presentato denuncia alle autorità competenti perché si arrivi al più presto a un regolare procedimento penale, nel quale ci costituiremo parte civile. Un’azione indispensabile, ma non sufficiente. Dobbiamo intensificare azioni educative e approvare al più presto due proposte di legge che ho presentato alla Camera: la prima per inserire gli animali nello stato di famiglia, per dare loro il giusto riconoscimento sociale, la seconda per inasprire le pene per chi li maltratta e uccide! Solo così potremo porre un argine legale a questi atti di terribile e ingiustificata violenza».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata