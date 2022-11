Ancora una volta nel suggestivo paese di Gairo Vecchio sono comparsi disegni e scritte. Le mura di alcune delle antiche abitazioni, abbandonate negli anni successivi all’alluvione del 1951, sono state prese di mira da una o più persone.

Non è la prima volta che capita ma il disappunto dell’amministrazione comunale e dei cittadini rimane lo stesso. Un patrimonio storico culturale è racchiuso nelle case e nelle stradine, in quelle pareti che conservano la memoria e le radici dei gairesi ferite dai segni di spray colorati.

Sfregi sui muri di Gairo Vecchio

“Prossimamente presenterò, come capitato lo scorso anno, denuncia contro ignoti e con il resto della squadra ragioneremo sulle azioni da intraprendere per arginare questo fenomeno - ha commentato il sindaco Sergio Lorrai -. Non escludo la possibilità di vietare l'ingresso al vecchio borgo a tutti i non residenti finché non saremo dotati di un'organizzazione e di sistemi che garantiscano la tutela del nostro patrimonio storico culturale presente a Gairo Vecchio”.

