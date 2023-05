Una donna di 65 anni è rimasta ferita in un incidente stradale lungo la 198, all'altezza di Gairo. Tedesca, in vacanza in Ogliastra con un gruppo di amici, ha perso il controllo della sua moto mentre affrontava i tornanti della Statale.

L'incidente è accaduto oggi pomeriggio. Secondo una prima ricostruzione effettuata dalle forze dell’ordine, la motociclista viaggiava da sola sul mezzo, che si è schiantato con violenza sul guard rail. I primi a soccorrerla sono stati gli stessi amici che hanno assistito all’incidente e hanno fatto scattare l’allarme.

La centrale operativa del 118 ha disposto l’invio di un’ambulanza da Lanusei. Arrivata sul posto, l’équipe ha accertato le condizioni piuttosto delicate della donna e ha chiesto l’invio di un elicottero. Lungo la statale, nei minuti successivi, è atterrato Echo Lima 1 proveniente da Olbia, che ha trasportato la paziente all’ospedale San Francesco di Nuoro. La donna è in condizioni critiche: ha riportato traumi al torace e al bacino e lesioni alla spalla.

