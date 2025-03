Francesco Deiana ha compiuto 102 anni. Testimone dell’esperienza vissuta ad Auschwitz Birkenau, dove venne deportato durante la Seconda guerra mondiale, il nonnino originario di Osini, ma da lungo tempo trapiantato a Gairo dove si era sposato con Elisa Mascia (scomparsa nel 2018) con la quale ha avuto tre figli, di cui due in vita, e amante della lettura.

Ex emigrato (ha lavorato per anni in Germania come operaio), da quando è rientrato in paese si è sempre distinto per le attività di volontariato.

Signor Francesco ha ricevuto anche la visita del sindaco di Gairo, Sergio Lorrai.

