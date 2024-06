Nel suggestivo paesaggio della Barbagia di Seulo, Esterzili si prepara a immergersi nella festa dedicata a Sant'Antonio da Padova, con un programma ricco di eventi organizzato con passione dai trentenni del paese, supportati dalle amiche e dagli amici del 1992 e del 1993.

Le celebrazioni religiose hanno preso avvio il primo giugno con la solenne tredicina in onore del Santo. Oggi, l'atmosfera si è impregnata di devozione quando Sant'Antonio è stato portato in processione dalla storica chiesa di Sant’Ignazio alla sua pittoresca chiesetta campestre, accompagnato dalle melodie delle launeddas suonate da Jonathan Della Marianna. Sabato, alle 18, è previsto il ritorno del Santo nella parrocchiale, accompagnato dal gruppo folk locale “Sant’Antoni ‘e su fogu” e ancora una volta dalle launeddas di Della Marianna.

Ma non è solo la spiritualità a guidare gli eventi: il programma festivo riserva anche spazio alla musica e alla cultura. Sabato sera, a partire dalle 22, la piazza centrale di Esterzili si trasformerà in un palcoscenico per il concerto dei Collage, seguito dall'esibizione di Pippo Palmieri, noto protagonista dello Zoo di 105, e da un coinvolgente dj set con Valentino Poddie che si protrarrà fino alle prime luci dell'alba.

La domenica culminerà con la tradizionale gara poetica logudorese in piazza, dove i versi di Saverio Sodde e Giovanni Carta, accompagnati dal tenore di Sorgono, daranno vita a un'atmosfera di autentica celebrazione della cultura e della tradizione locale. Questo evento non solo rappresenta un'importante manifestazione di fede e cultura per la comunità ma anche un momento di aggregazione e festa per tutti i partecipanti, che potranno immergersi nella bellezza e nell'ospitalità degli esterzilesi.

