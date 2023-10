Un 38enne di Dorgali è stato denunciato dai carabinieri perché ritenuto responsabile dell’incendio doloso di un veicolo di un 41enne, avvenuto nella notte del 6 settembre scorso in via Gramsci, proprio a Dorgali.

Secondo quanto emerso sin ora dalle indagini, quella notte, per motivi ancora in corso di accertamento, l’indagato si sarebbe avvicinato furtivamente al luogo in cui era in sosta il veicolo e lo avrebbe fatto completamente distruggere dalle fiamme, dopo aver versato sulla parte anteriore dello stesso un liquido infiammabile, verosimilmente benzina.

Inizialmente le indagini sono state rese complicate dal fatto che il proprietario dell’auto non aveva sospetti su alcuno e non aveva riferito di essere mai stato oggetto di minacce o di avere dissidi.

I militari, però, dopo aver visionato le immagini di alcune telecamere di sorveglianza, sono riusciti a individuare il presunto responsabile, dileguatosi a piedi con una tanica di benzina dopo aver dato fuoco alla vettura.

Nel corso di una perquisizione, inoltre, i militari hanno trovato a casa del 38enne il giubbotto che avrebbe avuto indosso la notte in cui è stato compiuto il raid, che è stato sequestrato e inserito tra le prove a suo carico.

Gli accertamenti proseguono ora per fare piena luce sulla vicenda.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata