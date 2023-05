Cambia la sede del centro di coordinamento delle ricerche di Stefano Muceli, l’allevatore di Cardedu irreperibile da martedì sera. Dalla zona del suo ovile a Baccu ‘e ludu, dov’era stato allestito mercoledì mattina, il centro è stato trasferito nel piazzale davanti al palazzo comunale di Cardedu. Da qui Vigili del fuoco e Soccorso alpino e speleologico si interfacciano con il personale sul campo che, dall’inizio delle operazioni, ha già setacciato un centinaio di ettari.

Le ricerche, tramite i carabinieri della compagnia di Jerzu, sono state estese anche ad altre zone, in particolare si concentrano su Tortolì dove l’uomo di 57 anni sarebbe stato avvistato. Conforto sull’attività potrebbero offrirlo le telecamere installate tra via Monsignor Virgilio e viale Arbatax. Finora, però, le segnalazioni non hanno avuto riscontro concreto.

L’ultima volta che è stato visto, martedì sera, Muceli indossava pantaloni scuri e maglia rossa con bande bianche. La mobilitazione coinvolge gruppi di volontari, mezzi a terra ed elicotteri oltre a cani da ricerca.

