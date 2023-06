Una giornata all’insegna dell’educazione ambientale e caccia al tesoro con metal detector. Domani, nella spiaggia di Museddu, sul litorale di Cardedu, dalle 9.30 alle 13.30, si svolgerà una caccia al tesoro con metal detector dedicata a bambini e ragazzini tra i 6 e i 12 anni d’età.

L’iniziativa è promossa dalla sezione regionale di Sos metal detector nazionale, associazione di volontariato che opera in tutta Italia per il recupero di oggetti smarriti, in collaborazione con il comitato leva ‘83, Pro loco di Cardedu e Legambiente. A coordinare l'evento ludico-formativo sarà Giorgio Falchi, di Tortolì, responsabile della sezione regionale di Sos metal detector.

«La giornata - spiega Falchi - si baserà sulla educazione ambientale con la caccia al tesoro in spiaggia, attraverso l'utilizzo di metal detector per bambini, a tema ambientale per il recupero di rifiuti metallici quali lattine, carta stagnola, tappi di bottiglie che, purtroppo, inquinano i nostri litorali».

