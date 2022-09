Lesioni colpose: la Procura di Lanusei ha aperto un fascicolo contro ignoti dopo che, lunedì mattina, un solaio è in parte crollato nell’area Cup del poliambulatorio di Tortolì. I calcinacci hanno colpito, senza gravi conseguenze, un anziano paziente che attendeva di essere visitato.

Sul posto è intervenuto il personale del Servizio Prevenzione e Sicurezza del lavoro (Spresal), la cui relazione è attesa dalla Procura per capire se sia stata violata la normativa antinfortunistica.

Da questa mattina, intanto, le attività della palestra rieducativa del poliambulatorio di via Carchero sono state sospese per “inagibilità” e personale e pazienti traslocheranno a Lanusei. La decisione è stata presa dopo il sopralluogo effettuato dai Vigili del fuoco nella giornata di ieri, dal quale è emersa l’inagibilità dell’area riabilitativa. Il solaio, infatti, sarebbe impregnato di umidità tanto da provocare la caduta di calcinacci dal terrazzo del piano superiore alla palestra sottostante e la zona dovrà essere quindi sanata.

"L'attività del poliambulatorio oggi è tornata alla normalità con dei percorsi di sicurezza nell'area Cup e con lo spostamento delle attività della palestra a Lanusei – conferma Sandro Rubiu, responsabile del distretto sanitario di Tortolì - Per quanto riguarda la palestra contiamo di sanarla in poco tempo, mentre per ciò che attiene all'area Cup, dove ieri ha ceduto il solaio, attendiamo sia la relazione dei Vigili del fuoco che il sopralluogo del pool di ingegneri dell'Ares che dovrebbero arrivare per un primo sopralluogo tra oggi e domani”.

