Un turista tedesco è rimasto vittima di un incidente mentre percorreva il sentiero tra Punta Mudaloru e Cala Luna, nel territorio di Baunei.

Il fatto è successo intorno a mezzogiorno. Verosimilmente è inciampato in un tratto sconnesso, procurandosi la frattura della caviglia. Di conseguenza non è stato più in grado di proseguire l’escursione e ha chiesto aiuto al 118.

Sul posto è intervenuto Echo Lima 3, l’elicottero dell’Areus che l’ha recuperato poco dopo le 13 trasportandolo sll’elisuperficie dei vigili del fuoco di Lanusei. Qui è stato caricato su un’ambulanza e trasferito all’ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei dove il personale medico ha sottoposto il paziente a tutte le cure del caso.

© Riproduzione riservata