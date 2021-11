Tragedia sfiorata nella zona di Norantunu, in territorio di Arzana, dove un uomo di 61 anni è stato salvato in extremis dai Vigili del Fuoco di Lanusei del Comando di Nuoro, dopo che il suo fuoristrada è stata travolto dall’acqua del Rio Quirra in piena.

L’uomo per mettersi in salvo è salito sul tetto del veicolo, in attesa dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti prontamente gli uomini del 115, i Sommozzatori del Comando di Cagliari, una squadra operativa del distaccamento di San Vito e anche l’elicottero Drago del reparto Volo di Alghero.

Il 61enne è stato così tratto in salvo. Non ha riportato ferite, ma è stato trovato in stato di forte agitazione per il pericolo corso.

Gli stessi vigili del fuoco sono poi entrati in azione nella zona per soccorrere alcune greggi.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata