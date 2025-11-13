Durante un Consiglio comunale di Gairo Roberto Marceddu era stato apostrofato con epiteti offensivi (“Buffone”, “sesi unu mortu de famini”, ossia “sei un morto di fame”). Per quelle espressioni, oggi un ex consigliere, Aldo Demurtas, 60 anni, è stato condannato a 9 mesi di reclusione (con sospensione condizionale) e al pagamento di una provvisionale di 5mila euro oltre a danni e spese legali. L’imputato era accusato di oltraggio a pubblico ufficiale.

Il giudice del Tribunale di Lanusei, Nicola Caschili, ha accolto le richieste del pm, Giovanna Morra, e della parte civile, rappresentata dall’avvocato Mauro Pilia. I fatti risalgono al 14 gennaio 2020. Marceddu era consigliere di opposizione, il suo contestatore era in maggioranza.

La discussione nell’Aula gremita era precipitata sulla questione dell’area di Su Sirboni. Nel corso del processo sono state esaminate le registrazioni audio dell’assemblea ed è stato sentito, in qualità di testimone, anche il sindaco dell’epoca, Franco Piras.

