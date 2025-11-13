Caduto in una voragine carsica, un cane da caccia è stato salvato dai vigili del fuoco di Tortolì.

L’episodio è avvenuto questo pomeriggio a Campos Bargios, nel territorio di Urzulei. Il personale del distaccamento, allertato dalla sala operativa del comando di Nuoro, ha raggiunto la zona dove è iniziato il recupero del cane, piombato a una profondità di quindici metri.

I vigili si sono calati e sono riusciti a portare in salvo il cane, che era in ottime condizioni ed è stato riconsegnato ai legittimi proprietari.

