Urzulei, cane in una voragine di 15 metri: salvato dai vigili del fuocoComplesso lavoro di recupero per i vigili del fuoco di Tortolì
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Caduto in una voragine carsica, un cane da caccia è stato salvato dai vigili del fuoco di Tortolì.
L’episodio è avvenuto questo pomeriggio a Campos Bargios, nel territorio di Urzulei. Il personale del distaccamento, allertato dalla sala operativa del comando di Nuoro, ha raggiunto la zona dove è iniziato il recupero del cane, piombato a una profondità di quindici metri.
I vigili si sono calati e sono riusciti a portare in salvo il cane, che era in ottime condizioni ed è stato riconsegnato ai legittimi proprietari.