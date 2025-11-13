Urzulei, muflone decapitato a Monte Oddeu: indaga la ForestaleLa testa potrebbe essere stata utilizzata dai bracconieri come trofeo di caccia, le corna forse come manico dei tradizionali coltelli sardi
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
L’hanno catturato nelle campagne di Monte Oddeu, nel territorio di Urzulei, dove è stato decapitato.
Forse la testa del muflone trovato senza vita è stata utilizzata dai bracconieri per esibirla come trofeo di caccia o per usare le corna come manico dei tradizionali coltelli sardi. La carcassa è stata rinvenuta nei giorni scorsi da una pattuglia della Forestale di Baunei impegnata nel controllo del territorio e dell'attività venatoria.
Sono scattate subito le indagini per risalire al responsabile del gesto verso una nobile specie particolarmente protetta. Alcune persone sono state sentite a sommarie informazioni testimoniali.
L'uccisione illegale del muflone sardo prevede una sanzione penale che include l'arresto da tre mesi a un anno e un'ammenda da 1.032 a 6.197 euro. Di recente anche il personale della Forestale di Osini, nel corso di un servizio di controllo venatorio nelle campagne di Gairo, ha proceduto al sequestro di un’arma e del relativo munizionamento perché non conformi alle legge.