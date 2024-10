Si era perso durante il trekking sul “Selvaggio Blu”, a Baunei. A dare l’allarme è stata la moglie dell’escursionista tedesco di 67 anni che, non vedendolo rientrare, ha chiamato i soccorsi.

Sul posto, in località Cala Fenile, sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Tortolì. Le ricerche sono iniziate intorno all’una, rese difficili dal buio della notte.

Intorno alle 4 la squadra ha individuato l’uomo: stanco, provato, ma in buone condizioni di salute. Il turista, ricevute le prime cure, è stato portato nel piazzale di Pedra Longa, dove ad attenderlo c’era un’ambulanza del 118 per i controlli medici.

