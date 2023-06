Intervento del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) per il recupero di un arrampicatore che si era infortunato nel Comune di Baunei, vicino alla falesia di Uttolo.

L'uomo, di nazionalità italiana, stava affrontando una via di arrampicata quando è scivolato battendo la schiena e un braccio.

Sul posto l'elisoccorso di base ad Alghero, che ha richiesto il supporto delle squadre del Soccorso Alpino per recuperare la barella.

Sono intervenuti sei tecnici della stazione Ogliastra, che hanno raggiunto l'infortunato e coadiuvato l'equipe medica. Il paziente è stato così stabilizzato, imbarellato e trasportato con la tecnica della portantina fino al punto in cui l'elicottero lo attendeva per il trasporto in ospedale.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata