Due spiagge della Costa di Baunei, Cala Mariolu e Cala Goloritzè sono state inserite nella lista delle 50 spiagge più belle del mondo, in un elenco che ogni anno viene stilato dal sito web americano “The World's 50 Best Beaches”, sulla base di valutazioni espresse da un gruppo di esperti professionisti del settore.

Cala Mariolu ha sfiorato la vetta delle classifica, posizionandosi al secondo posto, mentre Cala Goloritzè ha raggiunto la diciannovesima pozione nel prestigioso elenco.

La citazione delle due perle baunesi nella classifica degli arenili più belli del pianeta è stata rilanciata da diversi siti web e il comune di Baunei, tramite il sindaco Stefano Monni, ha deciso di scrivere direttamente ai gestori del sito “The World's 50 Best Beaches” per chiedere di specificare anche le modalità di accesso e di fruizione delle due spiagge a numero chiuso.

«Abbiamo chiesto di inserire nei dettagli delle schede le modalità di accesso a Cala Mariolu e a Cala Goloritzé, nonché le regole sul contingentamento e sul numero massimo di persone consentite contemporaneamente (massimo 700 a Cala Mariolu e massimo 250 a Cala Goloritzè) – spiega il sindaco Monni – e dagli Stati Uniti ci ha risposto direttamente il signor Bobby Heard, Co-Founder e CEO di 'The Worlds 50 Best Beaches', che ringraziamo, soprattutto per le belle parole con le quali ha accompagnato la sua risposta alla nostra richiesta».

Il testo integrale della risposta – in inglese e in italiano – è stato rilanciato dal profilo facebook del comune.

«Ci onora il fatto che il signor Heard ci abbia risposto con le seguenti parole – si legge nel profilo del comune – «We think these control measures are excellent. Since we started working on this project, we have seen many beaches deteriorate due to the lack of these types of measures. It makes us very happy to know these beaches in Baunei will not face the same issues» («Riteniamo che queste misure di controllo siano eccellenti. Da quando abbiamo iniziato a lavorare su questo progetto, abbiamo visto molte spiagge deteriorarsi a causa della mancanza di questo tipo di misure. Ci rende molto felici sapere che queste spiagge di Baunei non dovranno affrontare gli stessi problemi»).

© Riproduzione riservata