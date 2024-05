Una escursionista è rimasta ferita lungo un sentiero della Costa di Baunei.

L’incidente è accaduto nel pomeriggio.

Per soccorrere la donna è stato allertato l’equipaggio di Echo Lima 1. L’elicottero dell’Areus si è sollevato in volo dalla base di Olbia e ha raggiunto il luogo in cui la donna è caduta, recuperandola attraverso l’impiego del verricello.

L’escursionista, che si trovava in una zona impervia, ha riportato la frattura del polso e l’elisoccorso l’ha trasportata all’ospedale di Olbia dove il personale sanitario l’ha sottoposta agli esami strumentali.

