«Con oltre 62,6 mm (in poco più di un’ora) le cumulate mensili di Baunei sono salite a 107 mm (battendo il precedente record, del 1996, di 98 mm); questo mese, per tale località, dunque, si classifica come il più piovoso degli ultimi 100 anni (i rilevamenti sono disponibili dal 1922)».

La comunicazione diramata via web dal Centro Meteo Sardegna alle 23,30 di martedì è presto diventa virale nel centro montano, anche perché in pratica ha confermato ufficialmente la sensazione che hanno avuto tutti i baunesi al momento del nubifragio pomeridiano: quella di aver assistito a un fenomeno eccezionale. In meno di mezz’ora il prezioso canalone di raccolta a monte del centro montano, noto in paese come “su colettone”, si è riempito, regalando scene spettacolari nei punti in cui attraversa il paese, subito immortalate in modalità video dai pochi automobilisti che in quel momento transitavano lungo la centralissima Via Orientale Sarda. Le strade si sono trasformate in veri e propri fiumi impetuosi e in diverse abitazioni del centro storico si sono registrati allagamenti improvvisi.

«Per fortuna non abbiamo avuto frane o smottamenti nei pressi del paese e la situazione è presto tornata sotto controllo – evidenzia il sindaco di Baunei Stefano Monni».

La bomba d’acqua ha stravolto in pochi minuti anche il manto in erba sintetica del campo sportivo, il Comunale Planedda, che da oggi 15 giugno fino a sabato 17 giugno avrebbe dovuto ospitare un torneo di calcio giovanile.

«Purtroppo non ci sono le condizioni per giocare – spiega il presidente della Polisportiva Baunese Antonio Atzori – e abbiamo dovuto annullare l’intero evento sportivo; nei prossimi giorni dobbiamo capire, insieme a tecnici esperti del settore, come intervenire per riportare il campo di gioco a condizioni ottimali».

Stessi problemi, nel senso di allenamenti saltati causa nubifragio, si sono materializzati anche a Tortolì, dove una rappresentativa ogliastrina giovanile di calcio femminile, che sta preparando la partecipazione a un torneo in calendario nei prossimi giorni a Coverciano, ha dovuto sospendere le sedute di allenamento previste in questi giorni.

