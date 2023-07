Sono stabili le condizioni di Fabio Piras, l’operaio di 38 anni di Bari Sardo caduto dal ponteggio. L’uomo resta ricoverato all’ospedale Brotzu di Cagliari dove è arrivato, ieri pomeriggio, a bordo dell’elicottero Echo Lima 3 dell’Areus con base Elmas.

L’intervento alla testa, a cui è stato sottoposto nelle ore successive all’incidente sul lavoro per ridurre l’ematoma cerebrale, è perfettamente riuscito e ora il paziente è monitorato dal personale sanitario. Nella caduta ha riportato anche la frattura della spalla.

L’incidente è successo intorno a mezzogiorno, quando Piras era impegnato nel montaggio di pannelli coibentati in un edificio di via Torino, traversa di via Tortolì.

