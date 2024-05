Contro la velocità arrivano i rallentatori. Sul numero dei dissuasori da posare lungo le strade l’amministrazione si riserva, ma è certo che insieme alle altre opere di decoro il Comune di Bari Sardo metterà a punto anche l’iniziativa che ha l’obiettivo di scoraggiare le corse selvagge sul reticolato viario.

Intanto, in attesa dei dettagli sul progetto rallentatori, l’assessorato dell’Arredo urbano ha promosso la riqualificazione della segnaletica, orizzontale e verticale, sia in centro abitato che nella Marina, dove è in incremento l’afflusso dei turisti. Un intervento omogeneo con una spesa di 26 mila euro.

In più il Comune ha pubblicato l’avviso della manifestazione di interesse per il Piano generale delle insegne pubblicitarie. Una volta aggiudicato l’appalto, tutti i totem di vecchia data, anti-estetici, verranno sostituiti con modelli più evoluti. «Stiamo mettendo in campo risorse per raggiungere gli obiettivi strategici previsti nel Documento unico di programmazione. Queste iniziative - dichiara Andrea Murru, assessore all’Arredo urbano - confermano la volontà della nostra amministrazione di migliorare sensibilmente il livello di decoro urbano di Bari Sardo e di assicurare, per gli anni a venire, un nuovo volto al nostro paese».

