Fondata nel 1923, l’Azione cattolica di Bari Sardo compie cent’anni di attività. Sono cominciati oggi alle 18, con l’apertura della mostra sulla storia dell’associazione parrocchiale e sul beato Pier Giorgio Frassati, i tre giorni di festeggiamenti che celebrano il secolo di vita del gruppo.

«Come nei momenti importanti della vita di una persona, così anche nella vita di un’associazione è bello fare festa insieme e condividere questo traguardo che, come Azione cattolica, stiamo vivendo». È il messaggio augurale di Matteo Porcu, presidente parrocchiale. La serata è proseguita con la presentazione del libro “Cento anni di Azione cattolica a Bari Sardo”, a cura di Iosè Pisu, già presidente diocesano dell’Azione cattolica, con la partecipazione dell’autrice, Gian Luisa Carracoi.

Domani si andrà avanti con altri incontri, a cominciare dalle 15.30 quando, in piazza di Chiesa, il presidente nazionale dell’Acr, Giuseppe Notarstefano, incontrerà i ragazzi. Poi, alle 17 in oratorio, via al convengo “L’Ac tra passato, presente e futuro”. Ai saluti del parroco, don Pietro Sabatini, seguiranno gli interventi di Giusy Mameli, presidente diocesano dell’Azione cattolica, Antonello Canu, delegato regionale Aci, Ivan Mameli, sindaco di Bari Sardo, Antonello Mura, vescovo di Lanusei e di Nuoro; Giuseppe Notarstefano, don Filippo Corrias, storico e parroco di Arbatax, Gian Luisa Carracoi, segretaria associazione parrocchiale e storica. Modera il convegno Claudia Carta, direttore responsabile de “L’Ogliastra”.

Domenica, ultimo giorno di festeggiamenti, la celebrazione della messa alle 10 nella chiesa di Nostra Signora di Monserrato e alle 11, nel salone dell’Acr, la benedizione della targa commemorativa e intitolazione della stessa sala al beato Pier Giorgio Frassati.

© Riproduzione riservata