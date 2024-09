Va in scena la prima edizione del “Sardinia Country Fest - Istella Lughente”. È una manifestazione di ballo country con la presenza di dj e coreografi provenienti da diverse parti d'Italia e con la partecipazione di ballerini country in arrivo da scuole italiane a cui se ne aggiunge una dalla Lettonia. Si terrà da domani a domenica al Camping Village L’Ultima Spiaggia di Bari Sardo.

La scommessa degli organizzatori è quella di ricostruire le atmosfere e la musica di Nashville, la capitale dello Stato americano del Tennessee immortalata nel film prodotto dal regista statunitense Robert Altman. L’iniziativa è organizzata dall’associazione sportiva dilettantistica “Silver Door 1834 - Country Dance for Freedom”, affiliata all’Asi (Associazioni sportive e sociali italiane), ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni, che promuove i propri corsi di ballo nell’hinterland di Cagliari.

Il nome “Silver Door” è la traduzione dal sardo all’italiano, prima, e in inglese, poi, del monte “Gennargentu”, ovvero porta d’argento. Il numero “1834” rappresenta, invece, la cima di punta “Lamarmora” e sta a significare l’impegno per raggiungere la vetta, intesa come obiettivi, ed è collegato al sottotitolo “Country Dance for Freedom”. Nel 1834, in America, nascono i primi movimenti universitari per l’abolizione della schiavitù e questa visione vuole essere di buon auspicio per coltivare quel profondo sentimento per la musica e il ballo country senza “recinti o barriere” da condividere con tutte e tutti in piena libertà.

Nel fine settimana dal 20 al 22 settembre arriveranno a Bari Sardo oltre cento persone, tra ospiti e ballerini country, provenienti da diverse realtà italiane e non solo. Tutti rigorosamente in stile western con cinturoni, capelli a falde da cowboy, stivali e jeans per ricreare l’atmosfera di Nashville, però in salsa marittima.

«Il ballo country anche in Sardegna sta crescendo - ha dichiarato Manuela Campus, maestra e presidente della associazione sportiva “Silver Door 1834” - e questa iniziativa è l’occasione per rafforzare il nostro rapporto di amicizia con le altre scuole country della Penisola e per farci conoscere meglio non solo in Italia, ma anche all’estero. Il ballo country - ha precisato la Campus - trasmette l’idea di festa, di convivialità, di unità in una passione che unisce nella gioia del divertimento. Inoltre, è un esercizio di tipo aerobico, impegnativo e prolungato nel tempo, che aiuta non solo a dimagrire, bruciando le calorie in eccesso, ma migliora la coordinazione, aumenta la memoria e la mobilità articolare. Per questo la nostra scuola, che cresce di giorno in giorno, apre le porte a tutte le persone gioviali che cercano un'attività allegra e salutare. Un’attività fisica, praticabile a tutte le età, aiuta non solo nella socializzazione, ma anche a livello intrapersonale, aumentando l’autostima anche per chi non ha mai ballato».

