Per il bilancio finale ci sarà tempo nei prossimi giorni. Ma oggi sulle strade di Bari Sardo la sfilata di Carnevale ha avuto un alleato in più rispetto a sabato scorso: le condizioni meteo favorevoli. Sembrava una giornata di inizio primavera, con via Cagliari baciata dal sole a sostenere il corteo di carri allegorici e gruppi in maschera.

Per il martedì grasso un grande serpentone si è snodato lungo le vie del centro, con migliaia di persone provenienti da mezza Ogliastra e anche da altre zone dell’Isola per vivere l’esperienza di una delle manifestazioni più seguite sul panorama regionale.

Impeccabile il servizio d’ordine che ha sorvegliato le esibizioni della rassegna allegorica, curata dall’associazione Is Carristasa di Bari Sardo.

Una folla, come ogni anno, di adulti e soprattutto bambini ha assistito alla sfilata cui hanno partecipato diversi carri.

Ad accogliere quelli arrivati dai centri vicini sono stati i gruppi del paese (Il mondo di Disney, Le galline in fuga, I Flintstones e I vikinghi) che hanno lavorato a lungo, nelle scorse settimane, per riuscire ad allestire una coreografia eccellente, mantenendo così fede alla tradizione.

