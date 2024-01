Auto a fuoco nell’abitato di Bari Sardo. È successo la notte scorsa, intorno all’1.15.

Il mezzo, che era parcheggiato in via Santa Cecilia, è andato distrutto. Sebbene i vigili del fuoco di Tortolì siano arrivati sul posto in pochi minuti, nulla hanno potuto fare per evitare che l’utilitaria venisse completamente divorata dalle fiamme.

Sul caso sono in corso le indagini dei carabinieri della compagnia di Lanusei. Al momento non si esclude nessuna pista sulle cause del rogo.

© Riproduzione riservata