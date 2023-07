Il Consiglio di Stato chiude definitivamente la vicenda della concessione per la tutela e la valorizzazione turistica e archeologica della zona di As Piscinas nel Golgo. I giudici hanno dato ragione a Mauro Monni confermando la sentenza del Tar: il Comune non poteva revocare la concessione.

Nel 2021, dopo l’avvio dei lavori da parte del concessionario Mauro Monni, l’amministrazione comunale aveva revocato il provvedimento, invocando problemi di ordine pubblico dopo le polemiche sollevate da alcune associazioni e dalla opposizione politica in consiglio comunale, secondo cui il progetto avrebbe sottratto l’area agli usi civici e alla libera circolazione degli animali. Il tutto senza riconoscere un euro di indennizzo.

L’anno scorso il Tar Sardegna aveva accolto il ricorso di Monni e condannato il Comune a pagare le spese processuali, evidenziando come la revoca fosse del tutto ingiustificata.

Il Comune di Baunei aveva presentato ricorso al Consiglio di Stato, che nei giorni scorsi ha confermato la sentenza Tar. Accolte pienamente dai giudici le argomentazioni degli avvocati Cristina Caredda e Matteo Pinna.

