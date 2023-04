Giuseppe Doa, originario di Arzana, è stato arrestato dai carabinieri di Castiadas a Costa Rei (Muravera).

L’anziano (attualmente ha 90 anni) era sottoposto all’obbligo di dimora in relazione a un provvedimento emesso dal tribunale di Lanusei nel 2016. I militari hanno eseguito nei suoi confronti l’ordine di carcerazione in esecuzione di una sentenza emessa dalla Corte d’assise d’appello di Cagliari, è stato riconosciuto in via definitiva colpevole e condannato per un duplice omicidio commesso ad Arzana nel 2016. Deve ancora espiare la pena della reclusione di 29 anni e 4 giorni.

Il caso è quello dei fratelli Andrea e Giuseppe Caddori, nipoti di Doa, uccisi a colpi di pistola durante una lite per questioni di eredità.

L'uomo è stato accompagnato alla casa circondariale di Uta.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata