L’Anas annuncia l’apertura al traffico di un nuovo tratto della statale 195. Si tratta degli ultimi 3 km del Lotto 1 della strada statale 195 Bis Nuova Sulcitana, compresi tra l’innesto della nuova “Bretella di Capoterra” (ex strada Consortile), in località “Campu de Argiolas”, nei pressi dell’impianto di compostaggio del TecnoCasic, e lo svincolo “Capoterra-SP 91”, nel comune di Capoterra.

«Con questa apertura si completa la realizzazione della strada statale 195 Bis “Nuova Sulcitana”, strada extraurbana principale a quattro corsie che si sviluppa per circa 17 km tra la rotatoria dell’inceneritore Casic, sulla Dorsale Consortile Industriale, e la rotatoria di Pula, al km 28 della vecchia strada statale 195 “Sulcitana”, assicurando la continuità del tracciato a quattro corsie tra Capoterra e Pula, passando per Sarroch e Villa San Pietro».

Il tratto di prossima apertura completa il Lotto 1, della lunghezza di circa 8 km, di cui 5 km già aperti al traffico dal settembre 2024 tra gli svincoli “Capoterra-SP 91” e “Su Loi-Villa d’Orri”, fino all’innesto con il Lotto 2, di competenza del Cacip. Il nuovo tratto comprende inoltre il viadotto sul Rio Santa Lucia, lungo circa 600 metri, e il viadotto sulla Fascia Tubiera industriale, della lunghezza di circa 90 metri.

«L’intervento – si legge in una nota – ha riguardato inoltre l’ammodernamento della “Bretella di Capoterra” (ex strada Consortile), che si sviluppa per circa 2,5 km tra l’inizio del Lotto 1, in prossimità del TecnoCasic, e il tratto litoraneo della strada statale 195, costituendo il collegamento tra il nuovo e il precedente tracciato all’altezza del km 8 della statale. Le opere di adeguamento sono state concluse lo scorso 26 giugno e, con l’apertura del nuovo tratto, consentono il pieno collegamento tra la nuova infrastruttura e la viabilità esistente».

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