Paura a San Michele: entra contromano in via Bosco Cappuccio , colpisce un’auto in corsa, due in sosta e poi fugge. L’episodio è avvenuto questo pomeriggio a pochi passi dalla chiesa della Medaglia Miracolosa. Secondo le testimonianze raccolte dalla polizia municipale, un’auto ha imboccato la via contromano prima di schiantarsi contro una macchina che arrivava dalla direzione opposta.

L’urto ha poi spinto le auto coinvolte nello scontro verso altre due vetture in sosta, danneggiandole. Il pirata della strada è scappato a tutta velocità e ora gli agenti gli stanno dando la caccia. Sul posto è intervenuta anche l’ambulanza coi soccorritori del 118, ma l’uomo alla guida dell’auto colpita ha rifiutato le cure.

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