Domenica di forti piogge in Sardegna a causa di una nuova perturbazione atlantica portata dal ciclone ligure.

Secondo le previsioni dal pomeriggio il meteo peggiorerà sensibilmente anche nell’Isola.

La protezione civile regionale ha emesso per tutta la giornata di domani un’allerta di codice giallo per rischio idraulico e idrogeologico nella zona occidentale e centrale dell’Isola: per la precisione sulle aree di Logudoro, Montevecchio Pischinappiu e Tirso. Allerta che vige dalle 9 di domani, domenica 3 marzo, sino alla mezzanotte.

Il maltempo colpirà con forza il Nord Ovest dell’Italia, previste abbondanti nevi sopra i 7-800 metri, «tra le più forti degli ultimi 10-20 anni», spiega ilMeteo.it. Poi, a partire dal pomeriggio, arriverà anche sul resto del Nord, in Sardegna, Toscana, Umbria e Lazio. Clima mite nel resto della Penisola.

