Una situazione più critica di quella ipotizzata mesi fa col primo cedimento. È quella emersa ieri mattina durante le video ispezioni nella voragine che si è aperta qualche settimana fa nella centralissima via Manzoni, tra il corso Garibaldi e la zona del Tribunale a Nuoro. L'asfalto è collassato, proprio sotto le strisce pedonali, aprendo un buco profondo circa sei metri.

La buca sull'asfalto a Nuoro (foto Ledda)

Una situazione a rischio certificata dall'ispezione, con il Comune che da domani mattina, venerdì 8 luglio, a partire dalle 7 ha deciso di chiudere totalmente al traffico di tutti i veicoli entrambe le corsie di via Manzoni, una delle strade centrali più trafficate della città. Stop quindi alle auto nel tratto da via Manzoni compreso tra via Lamarmora e via Gramsci dove vige il divieto di transito e sosta a tutte le categorie di veicoli con rimozione coatta, su entrambi i lati della carreggiata.

In via San Martino, nel tratto di strada tra Corso Garibaldi e via Manzoni, divieto di transito eccetto ai veicoli dei residenti e istituzione del senso unico alternato (per i soli veicoli di proprietà dei residenti) mentre via San Martino sarà chiusa sino alla intersezione con Via Manzoni.

Due le alternative studiate dal comando della polizia Municipale, una per i veicoli e l'altra per i mezzi pesanti oltre le 3,5 tonnellate. Le auto che arrivano da via Lamarmora dovranno svoltare in via IV Novembre, per poi proseguire in via Dante e, passando da piazza Crispi, sbucare nuovamente in via Manzoni. Le auto che provengono da Via Manzoni (lato Via XX Settembre) dovranno svoltare in via Mughina.

Altro percorso dovranno seguire invece i mezzi pesanti oltre le 3,5 tonnellate. Per chi proviene da via Lamarmora per raggiungere via Manzoni dovrà svoltare ben prima in via Sicilia, percorrere via Santa Barbara, via Campania, via Piemonte e piazza Veneto, sino a via Gramsci. Chi arriva in via Manzoni, dovrà passare da via Convento, e scendere in via Catte, e piazza Veneto. Variazioni anche per il percorso degli autobus pubblici: saranno soppressi temporaneamente i capolinea di via Manzoni delle linee 2D, 2D/, 2S, 2S/ e 3. Il nuovo capolinea temporaneo delle linee 2D, 2D/, 2S, 2S/ e 3 sarà in via Deffenu nel tratto compreso tra la via Demurtas e via Pola sul lato destro compreso tra i numeri civici 28 e 54.

