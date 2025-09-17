«Siamo stanchi di sfogliare i nostri archivi per cercare ricordi dei nostri ragazzi che ci lasciano troppo presto. Siamo così stanchi che le parole faticano ad uscire. Vola in alto Loré! Porta le tue passioni fin lassù. Noi ti onoreremo ricordandoti, sempre».

Video di Gianfranco Locci

Con queste parole cariche di dolore, i Mamuthones e Issohadores - Atzeni di Mamoiada hanno voluto salutare con un post pubblicato sulla pagina social, Lorenzo Sale, 18 anni, scomparso tragicamente questa mattina in un incidente stradale.

I Mamuthones ricordano Lorenzo Sale, morto in un incidente stradale a Mamoiada (Foto: Associazione Atzeni)

Lorenzo viaggiava in sella ad una moto da cross lungo il Corso Vittorio Emanuele, alla periferia del paese, in direzione Orgosolo, quando — per cause ancora in fase di accertamento — si è scontrato violentemente con un camion in movimento.

Mamoiada, il luogo dello schianto (G. Locci)

L’impatto è stato fatale. I sanitari del 118 hanno tentato a lungo di rianimarlo direttamente in strada, ma ogni tentativo si è purtroppo rivelato vano. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e i vigili del fuoco.

L’autista del mezzo è stato sottoposto ad alcoltest, che ha dato esito negativo. In un primo momento si pensava che il furgone fosse fermo, ma gli accertamenti hanno chiarito che il veicolo era in movimento al momento dell’incidente.

La notizia ha sconvolto Mamoiada, dove Lorenzo era conosciuto per la sua passione e il forte legame con le tradizioni locali.

© Riproduzione riservata