Grave incidente questa mattina nel Corso Vittorio Emanuele, a Mamoiada.

Un diciottenne in sella a uno scooter è morto dopo essere andato a sbattere contro un furgone parcheggiato all’uscita del paese, verso Orgosolo. 

Il giovane è apparso subito in gravissime condizioni: gli operatori del 118 hanno attivato le procedure di rianimazione in strada, che purtroppo si sono rivelate inutili. 

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e i vigili del fuoco.

