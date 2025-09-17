Mamoiada, con lo scooter contro un camion: morto un diciottenneLo schianto nel Corso Vittorio Emanuele, all’uscita del paese
Grave incidente questa mattina nel Corso Vittorio Emanuele, a Mamoiada.
Un diciottenne in sella a uno scooter è morto dopo essere andato a sbattere contro un furgone parcheggiato all’uscita del paese, verso Orgosolo.
Il giovane è apparso subito in gravissime condizioni: gli operatori del 118 hanno attivato le procedure di rianimazione in strada, che purtroppo si sono rivelate inutili.
Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e i vigili del fuoco.
- Notizia in aggiornamento –